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أوعوا تعطوا الأمان للفيروس… رسالة عاجلة للمصريين

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ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة بوزارة الصحة، طالب المواطنين بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم التخلي عنها.

© Sputnik . Алексей Витвицкий

وتابع حسني، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "من الضروري أن يستمر انخفاض أعداد الإصابات حتى نتأكد أن تجاوزت ذروة الوباء".

وأشار إلى أن "نتائج إجراءات إلغاء الحظر ستظهر اعتبارا من يوم 15 يوليو/ تموز، منوها بأن المواطنين تهاونوا الأيام الماضية في الإجراءات الوقائية، وهو أمر مقلق".

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن "نسبة الوفيات في مصر مرتفعة بسبب الأمراض المزمنة، وتأخر طلب الرعاية الطبية.

ووجه حسام حسني رسالة للمصريين قال فيها: "أوعى تفقد حذرك، العالم فك الحظر، لكنه مازال حذر. دعونا نكمل في إجراءاتنا".

وقال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة: "حدة فيروس كورونا قلت، ولكن سرعة انتشاره مازالت كبيرة، مضيفا: "أوعوا تعطوا الأمان للفيروس".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 12.5 مليون مصاب، بينهم أكثر من 560 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

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