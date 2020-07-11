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بعد منتصف الليلة.. اقتران كوكبين بنجم وقمر

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تستمر رؤيتهما حتى ساعات الفجر الأخيرة

بعد منتصف الليلة.. اقتران كوكبين بنجم وقمر

قال الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء إنه خلال دورة القمرالشهرية حول الأرض نشاهده ينتقل كل ليلة بين نجوم وكواكب السماء ،فيقترن بها ويسهل للعامة التعرف على أجرام السماء بدلالة موقع القمر .

وتفصيلًا أوضح "هندي" لـ"سبق" أن الليلة وتحديدًا بعد منتصف الليل يُطل القمر علينا من جهة الشرق وبجواره جرم أحمر لامع، هذا الجرم هوكوكب المريخ، ويميل لونه للأحمر بسبب تربته الغنية بمادة أكسيدالحديد التي يكون لونها يميل للأحمر .

وأضاف: "سنرى هذا الاقتران من منتصف الليل إلى طلوع ضوء الصباح، حين يغشى بنوره القمر والمريخ"، وقال: "خلال ساعات الفجر الأخيرة سنشاهد اقتران آخر بين جرم ساطع ومميز مع جرم آخر خافت ويميل للون الأحمر أيضًا".

وبين الفلكي "هندي" أن "الجرم الساطع هو ألمع جرم سماوي في السماء بعد الشمس والقمر ويسمى هذه الأيام بنجمة الصباح وهو كوكب الزهرة، بينما رفيقه الأحمر هو نجم الدبران الذي يقع في برج الثور، وهو أحد النجوم الشهيرة في الحضارة العربية، وهو نجم عملاق أحمر في نهاية حياته، ويبعد عنا حوال ٦٦ سنة ضوئية ضمن مجرتنا درب التبانة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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