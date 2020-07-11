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الشرقية.. 775 جولة على الأسواق والمراكز التجارية تضبط 131 مخالفة

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الشرقية.. 775 جولة على الأسواق والمراكز التجارية تضبط 131 مخالفة الشرقية.. 775 جولة على الأسواق والمراكز التجارية تضبط 131 مخالفة
في متابعة من "الأمانة" لتدابير "كورونا" الصحية وحسب البروتوكولات البلدية

الشرقية.. 775 جولة على الأسواق والمراكز التجارية تضبط 131 مخالفة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 775 جولة رقابية، و4 جولات مشتركة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت هذه الجولات عن تحرير 101 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ"كوفيد-19" في الأسواق والمراكز التجارية، و28 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، ومخالفتا تكدّس في مساكن العمالة.

وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث تستقبل البلاغات الواردة عبر مركز البلاغات (940) وتقوم بمباشرتها على الفور، داعيةً أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو إلكترونياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية