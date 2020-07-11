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مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا"
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الاثنين 13 يوليو 2020 08:46 مساءً
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان
-
الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط "
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس
-
الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:57 مساءً
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا
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الاثنين 13 يوليو 2020 07:36 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
د. أيمن فؤاد أستاذ التاريخ الإسلامي بالأزهر يشرح أصل حكاية متحف آيا صوفيا الذي حوله أردوغان لمسجد
فيديو
Mbc مصر
السبت 11 يوليو 2020 08:27 صباحاً
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