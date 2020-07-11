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متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

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متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها متحدث "التجارة": ضَبْط 23 محطة وقود امتنعت عن التعبئة للمستهلكين ورفعت أسعارها

متحدث

أكد المتحدث الرسمي لوزارة ‏"التجارة" عبدالرحمن الحسين تنفيذ الفِرق الرقابية للوزارة جولات استباقية ميدانية بمناطق كافة للتحقق من عدم قيام محطات الوقود برفع الأسعار قبل إعلان المراجعة الدورية الشهرية، أو الامتناع عن البيع للمستهلكين.

وقال: "أسفرت نتائج تلك الجولات عن ضَبْط 23 محطة وقود؛ امتنعت عن البيع. وبناء عليه ألزمت الوزارة جميع المنشآت المخالفة بإعادة فتح مضخات الوقود، والتعبئة للمستهلكين بشكل فوري. كما حررت مخالفات رفع سعر الوقود عن التسعيرة المقررة وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري".

وجدد الحسين تأكيد وزارة التجارة مواصلة القيام بدورها في مراقبة المحروقات وفقًا للأسعار المعلنة على شاشات المحطات، وتلقي ومباشرة بلاغات المستهلكين في حال اختلاف الأسعار، وتطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَيْن محليتَيْن على نفقته، وإبعاد العمالة المخالفة، والإيقاف والمنع من مزاولة النشاط التجاري.

ودعا عموم المستهلكين إلى التقدُّم ببلاغاتهم عن المحطات المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.أسعار البنزين وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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