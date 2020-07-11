أخبار عاجلة

مجلس الأمن يتأهب للتصويت على مشروع قرار جديد لـ"مساعدات سوريا" -
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بخزانات داعمة.. صحة الطائف تطمئن على ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل

Print
بخزانات داعمة.. صحة الطائف تطمئن على ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل بخزانات داعمة.. صحة الطائف تطمئن على ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل
أكدت أن لديهم تقليصاً طفيفاً للمخاوف من تعطل الشبكات

بخزانات داعمة.. صحة الطائف تطمئن على ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل

أكدت صحة الطائف أن ضخ الأوكسجين بمجمع الملك فيصل الطبي تعمل بشكل جيد حالياً، وأنها على توسع بإضافة خزانات داعمة، واتخاذ عدد من الاحتياطات وان لديهم تقليصاً طفيفاً في ضخ الاوكسجين والسبب يعود للإجراء المتبع لمخاوف تعطل الشبكات ونعمل على عدد من المعالجات، وذلك بعد أسابيع من تعرض ضخ الأوكسجين بالمجمع لعطل أدى لضعف وصول الأوكسجين للأجهزة المُغذية لمرضى الحالات الحرجة بالعناية المركزة.

بين المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبد الهادي الربيعي أن وحدة ضخ الاوكسجين تعمل بشكل جيد داخل مجمع الملك فيصل الطبي ونظراً لتزايد الحاجة لكميات أكبر من الاوكسجين نعمل على التوسع بإضافة خزانات داعمة وتم اتخاذ العديد من الاحتياطات من خلال دعم العديد من الغرف بأسطوانات اوكسجين متنقلة وبالفعل لدينا تقليص طفيف في ضخ الاوكسجين والسبب يعود للإجراء المتبع لمخاوف تعطل الشبكات ونعمل على عدد من المعالجات

وأضاف الربيعي أن جميع تلك المستجدات تعود إلى أن المستشفى يحوي كافة مصابي كورونا من الحالات المتقدمة والتي تكون بحاجة للأوكسجين بنسب كبيرة على مدار الساعة دون توقف نظراً لأوضاعها الصحية وارتكاز إصابتهم بكورونا في صعوبة التنفس. الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الهند تسجل 28701 إصابة جديدة بفيروس كورونا و500 وفاة خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - الصحة العالمية: 230 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

الأخبار - هاتفيا/ د. أحمد هريدي وآخر مستجدات فيروس كورونا في اليابان

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

"الصحة": إجراء أكثر من 2,270,700  فحص مخبري لفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية