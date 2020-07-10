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"يونا" يطلق منتدى إعلاميًّا حول مستقبل التعاون الإسلامي ما بعد الجائحة

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"يونا" يطلق منتدى إعلاميًّا حول مستقبل التعاون الإسلامي ما بعد الجائحة "يونا" يطلق منتدى إعلاميًّا حول مستقبل التعاون الإسلامي ما بعد الجائحة
يبحث أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة بالدول الأعضاء

يطلق اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، يوم الثلاثاء المقبل، منتداه الإعلامي الافتراضي، عبر الاتصال المرئي، وسيكون الضيف الرئيسي، أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في حوار مفتوح مع الإعلاميين.

ويشارك في المنتدى الذي تنعقد نسخته الأولى تحت عنوان "منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها في مرحلة ما بعد جائحة كورونا"، مندوبو الدول الأعضاء لدى المنظمة وقيادات وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية في دول "التعاون الإسلامي".

ويبحث المنتدى أدوار ومهام المنظمة وبرامج ومشاريع التنمية المستدامة في الدول الأعضاء، وخطط الإصلاح في المنظمة وأجهزتها، في ضوء مخرجات جلستي تطارح الأفكار للإصلاح، وتداعيات أزمة كورونا، وآليات المنظمة لتعميق التعاون والتقارب بين الشعوب الإسلامية، ورؤية المنظمة في التعاطي مع ملفات الإسلاموفوبيا والفكر المتطرف.

يُذكر أنه بالإمكان التسجيل في المنتدى من خلال الرابط: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1_8nK0PFRgKgj9dzzLROrw.منظمة التعاون الإسلامي يونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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