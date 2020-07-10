أخبار عاجلة

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق -
المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات -
مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان -
لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا" -
"يونا" تستعرض جهود الاتحاد في دعم الإعلاميين لمواجهة كورونا -
شرخ جديد في علاقة الاتحاد والتعاون.. عنوانه " السواط " -
روسيا تبدأ المرحلة النهائية لاختبار لقاح مضاد لـ"كورونا" منتصف أغسطس -
مدير تعليم الطائف يؤكد متابعة جاهزية المدارس لبداية جادة وفاعلة -
"رويترز": حصيلة إصابات "كورونا" في العالم تجاوزت 13 مليونًا -
الفيضانات تغمر أنهار الصين.. مقتل 141 شخصًا وتضرُّر 28 ألف مسكن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مستشار تربوي: المساعدون الإداريون طاقة مهدرة بالمدارس.. ولماذا لا يتم ترشيحهم للوكالة؟

Print
مستشار تربوي: المساعدون الإداريون طاقة مهدرة بالمدارس.. ولماذا لا يتم ترشيحهم للوكالة؟ مستشار تربوي: المساعدون الإداريون طاقة مهدرة بالمدارس.. ولماذا لا يتم ترشيحهم للوكالة؟
قال: بعضهم لديهم خبرة إدارية كبيرة من جراء تكليفهم ببعض الأعمال

مستشار تربوي: المساعدون الإداريون طاقة مهدرة بالمدارس.. ولماذا لا يتم ترشيحهم للوكالة؟

اعتبر المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس؛ المساعدين الإداريين في المدارس طاقة مهدرة، متسائلاً عن أسباب عدم الاستعانة بخدماتهم، وتكليفهم بمهام وكيل المدرسة.

وقال "الدهاس": "تزخر المدارس بمختلف مراحلها الدراسية للبنين والبنات بوجود موظفين تحت مسمى "مساعد إداري"، ويحملون مؤهلات جامعية في مختلف التخصصات، وبعضهم أمضى في العمل الإداري أكثر من عشر سنوات"، مشيرًا إلى أنه بالإمكان الاستفادة منهم بترشيحهم للعمل كوكلاء ووكيلات بدلاً من ترشيح المعلمين والمعلمات.

ولفت إلى أن وزارة التعليم تعتمد سنويًا نظام ترشيح معلمين ومعلمات للقيام بمهام الوكالة في المدارس، مبينًا أن ترشيح المساعدين الإداريين سوف يوجد وفرة كبيرة في أعداد المعلمين والمعلمات، خصوصًا في ظل وجود احتياج لدى الوزارة، وتحديدًا العام الحالي، ويمكن الوزارة من سد العجز في حجرة الصف الدراسي.

وأكد "الدهاس" أن بعضًا من هؤلاء المساعدين أضحت لديهم خبرة إدارية كبيرة من جراء تكليفهم ببعض الأعمال، مثل شؤون الطلاب، خصوصًا في مدارس البنات، مشيرًا إلى أنه بالإمكان عقد دورات تدريبية تأهيلية لهم لمدة شهر عبر مراكز التدريب التربوي في إدارات التعليم قبل ترشيحهم.وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

على مساحة 280 ألف متر مربع.. "مدني الباحة" يسيطر على حريق بمحافظة المندق

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

المغرب.. التهاون في إجراءات "كورونا" يضاعف الإصابات والوفيات

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

مستشار أردني لـ"أردوغان": الكعبة المشرفة هي قِبلة المسلمين ولن تكون متحفًا يا أردوغان

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

لبنان.. إصابة 85 شخصاً جديداً بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية