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جدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية

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أثناء جولة ميدانية لمتابعة مخالفي الاحترازات الوقائية

جدة .. رصد مخالفات

نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي .

وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.

جدة .. رصد مخالفات

جدة .. رصد مخالفات

جدة .. رصد مخالفات

جدة .. رصد مخالفات

جدة .. رصد مخالفات

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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