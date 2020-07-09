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إجراء عملية قيصرية ناجحة لمصابة بـ"كورونا" في مستشفى بيش العام

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إجراء عملية قيصرية ناجحة لمصابة بـ"كورونا" في مستشفى بيش العام إجراء عملية قيصرية ناجحة لمصابة بـ"كورونا" في مستشفى بيش العام
سبق أن أجرت 4 ولادات والمولود يتمتع بصحة جيدة

إجراء عملية قيصرية ناجحة لمصابة بـ

أجرى فريق طبي في مستشفى بيش العام بمنطقة جازان عملية ولادة قيصرية ناجحة لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تحت إجراءات احترازية مشددة، وكللت الولادة بالنجاح.

وأوضحت "صحة جازان" أن المريضة التي تبلغ الثلاثين من عمرها سبق أن أجرت أربع ولادات قيصرية، وخضعت للمتابعة والعناية الفائقة فور وصولها للمستشفى، حيث جرى تنويمها في إحدى غرف العزل لإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم مجموعة من الكفاءات في أقسام النساء والولادة، والتخدير، وطب حديثي الولادة، والتمريض، مع مراعاة عدم زيادة العدد تماشياً مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي، ودون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

وذكرت "صحة جازان" أن المولود يتمتع بصحة جيدة، وأجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال حديثي الولادة، حيث يخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوّه من أي أعراض من ، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل تلك الحالات.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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