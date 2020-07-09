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غداً.. انتهاء التسجيل للراغبين في أداء الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة

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غداً.. انتهاء التسجيل للراغبين في أداء الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة غداً.. انتهاء التسجيل للراغبين في أداء الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة
يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام والأولوية لمن لا يعانون أمراضًا مزمنة

غداً.. انتهاء التسجيل للراغبين في أداء الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة

ينتهي غداً الجمعة، التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1441هـ، من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة، الذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام، بعد أن أتاحت وزارة الحج والعمرة رابطاً إلكترونياً لمن يرغب منهم بأداء الفريضة وفق المعايير التي تم وضعها.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة؛ الذين يمثلون 70% من إجمالي حجاج هذا العام الاستثنائي؛ ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من ، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

ودعت من تتوفر فيهم المعايير من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة إمكانهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: ‏(localhaj.haj.gov.sa)

الذي تمت إتاحته لمدة خمسة أيام ابتداءً من الاثنين الماضي 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى غد الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020.وزارة الحج والعمرة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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