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"الصحة العالمية": انتقال "كورونا" عبر الهواء يكون عن طريق الرذاذ

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"الصحة العالمية": انتقال "كورونا" عبر الهواء يكون عن طريق الرذاذ "الصحة العالمية": انتقال "كورونا" عبر الهواء يكون عن طريق الرذاذ
أشارت إلى احتمال تفشي العدوى في الأماكن المغلقة

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن انتقال عدوى المستجد عبر الهواء قد يحدث خلال الإجراءات الطبية التي ينتج عنها رذاذ.

وأوضحت المنظمة أن بعض التقارير عن تفشي العدوى في أماكن مزدحمة مغلقة أشارت أيضاً إلى احتمال انتقال العدوى عبر الهواء إضافة لانتقالها بواسطة القطرات الصغيرة في حالات مثل تدريبات الكورال وفي المطاعم وداخل قاعات تمارين اللياقة البدنية، وفقاً لـ"رويترز".

وأقرت المنظمة الثلاثاء الماضي باحتمال ثبوت أدلة عن انتشار الفيروس عبر الهواء، بعد أن حثت مجموعة من العلماء المنظمة على تحديث إرشاداتها عن كيفية انتقال عدوى المرض.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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