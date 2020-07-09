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بخصوص كورونا ... اطلاق تطبيق " صحتك " الأردني

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بخصوص كورونا ... اطلاق تطبيق " صحتك " الأردني بخصوص كورونا ... اطلاق تطبيق " صحتك " الأردني

جى بي سي نيوز :-  قال وزير الصحة الدكتور سعدجابر إن الوزارة أطلقت تطبيق" صحتك" بجهود مشتركة مع الجمعية الملكية للتوعية الصحية وجمعية الاسعاف والذي جاء بتوجيهات ملكية بالتعاون مع الرياديين الأردنيين لمساعدة المواطنين في مواجهة كورونا.
ويحتوي التطبيق على حزمة من الأدلة الشاملة التي أطلقتها للقطاعات المختلفة وأساليب الوقاية والعادات أو التوجيهات والتحذيرات الطبية ، بالإضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس ومعلومات طبية ذات مصادر موثوقة لمواجهة الشائعات، كما يحتوي على جميع الفيديوهات التوعوية والنصائح والإرشادات، داعيا الأردنيين إلى تحميل هذا التطبيق الذي يساعد في التعرف على وغيره من الأمراض.
وحول اعتماد كيت الفحص الأردني في عمليات الفحص، أوضح الدكتور جابر أن الجمعية الأردنية للوراثة حصلت على موافقة مبدئية من مؤسسة الغذاء والدواء وسيخضع للتجربة والتحقق من مدى فعاليته، مؤكدا أن الوزارة تدعم كل قصص النجاح الأردنية.
وفي رده على سؤال أحد الصحفيين حول تغيير الإجراءات عند فتح المطار، أكد الدكتور جابر أنه لا يوجد أي تغيير على إجراءات الحجر حتى اليوم.

جي بي سي نيوز

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