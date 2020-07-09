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.. وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية بالمسجد النبوي الشريف

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بالفيديو.. وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية بالمسجد النبوي الشريف .. وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية بالمسجد النبوي الشريف
للاطلاع على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة في رحابه

بالفيديو.. وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية بالمسجد النبوي الشريف

اطلع وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال جولته بالمسجد النبوي على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة في رحاب المسجد النبوي.

وخلال جولته استمع الوزير الربيعة إلى شرح مفصل والجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية ووكالة شؤون المسجد النبوي وصحة المدينة في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتقديم كافة الخدمات للمصلين القادمين إلى المسجد النبوي الشريف.

وكان وزير الصحة تواجد في تدشين مستشفى المدينة المنورة مساء أمس الأربعاء والذي دشنه الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير المنطقة المدينة المنورة والذي بلغ سعته السريرية ١٠٠ سرير.

وقد استغرق مدة المشروع ٥٩ يومًا وعلى مساحة ١٥٠٠٠ متر مربع وتم تسمية المستشفى الميداني "مركز نجود الطبي"، ويأتي ذلك ضمن الجهود الكبيرة من المملكة العربية والمتواصلة لمواجهة جائحة المستجد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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