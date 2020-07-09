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.. سائق يعيد ذهبًا بـ180 ألف جنيه لصاحبه

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يمر بضائقة مالية ومهدد ببتر قدمه

مصر.. سائق يعيد ذهبًا بـ180 ألف جنيه لصاحبه

ضرب سائق بإحدى قرى محافظة الدقهلية، شمالي ، مثلًا رائعًا في الأمانة، بعد أن عثر على كمية من المشغولات الذهبية تبلغ قيمتها 180 ألف جنيه (أكثر من 42 ألف ريال)، وقام بإعادتها إلى صاحبها.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية: عثر محمد صبري عبدالعزيز سائق توك توك، من قرية منشية البدوي مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، على كيس أسود ممتلئ بالمشغولات الذهبية، وعلى الفور قرر مع زوجته البحث عن صاحب الذهب وإعادته إليه دون تردد، رغم أن السائق يمر بضائقة مالية وبحاجة إلى المال لإجراء عملية جراحية في قدمه المهددة بالبتر.

وتضيف الصحيفة: بالصدفة أثناء أداء "عبدالعزيز" صلاة المغرب بمسجد القرية، سمع الأهالي يتحدثون عن مشغولات ذهبية مفقودة من أحد محلات الذهب بالقرية.

وعلى الفور تَوَجّه السائق الأمين وزوجته إلى المحل، وسلموا الذهب لصاحبه، الذي لم يكن يتوقع عودة المشغولات والتي تصل قيمتها إلى 180 ألف جنيه.

وقال صاحب محل الذهب: إنه فوجئ بقدوم السائق وزوجته إليه في المحل ومعهما المفقودات.

وقد قرر صاحب المحل تقديم مبلغ 5 آلاف جنيه لهما عرفانًا بأمانتهما، كما التقط الصور التذكارية مع السائق الأمين.

مصر محافظة الدقهلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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