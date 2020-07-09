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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات

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"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات "الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض وسحب رعدية ممطرة بالمرتفعات
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة وطول الساحل الغربي للمملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 42كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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