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ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر

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ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر

مصراوي Masrawy

01:19 ص الخميس 09 يوليه 2020

كتبت - نور إبراهيم:
شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها على موقع تبادل الصور إنستجرام، صورة جديدة لها، وكالعادة خطفت الأنظار وتلقت العديد من التعليقات.

ظهرت ياسمين مرتدية فستاناً قصيرا باللون الأحمر مصنوع من قماشة الساتان، وتميز بتفصيلته البسيطة فهو ملفح من عند الصدر "كروازيه" وبكم واسع ومجسم من عند معصم يدها، ومزين بحزام من المنتصف.

اعتمدت ياسمين تسريحة الكحكة المرتفعة، وأختارت مكياجا هادئاً مما أبرز ملامح وجهها الجذابة.

وارتدت ياسمين اكسسوارات مكونة من سلسال على شكل نمر، وإسوار كارتييه، بالإضافة إلى ساعة باللون الأبيض.
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