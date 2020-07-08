جوانكا يصل الرياض .. والشباب يواصل تدريباته الصباحية والمسائية

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وصل مساء اليوم الأربعاء، الأرجنتيني كريستيان جوانكا محترف فريق الشباب، إلى العاصمة الرياض، قادمًا من بلاده، للانخراط في تدريبات فريقه، تحضيرًا لاستكمال منافسات دوري المحترفين.



وفي سياق متصل واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية تحت إشراف المدير الفني لويس غارسيا.

بدأت الفترة الصباحية بتجمع اللاعبين في النادي الساعة 9:30 ثم تناولوا وجبة الإفطار في المعسكر، وانطلقت الحصة التدريبية الساعة 10:30 في صالة النادي الرياضية تحت إشراف مدرب اللياقة الذي أخضع اللاعبين لتمارين لياقية وتقوية عضلات ومرونة، بالإضافة إلى بعض التدريبات الفنية.

وفي الحصة المسائية أخضع المدرب اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة باللف حول الملعب، بالإضافة إلى تدريبات تخطي الحواجز، ثم قسمهم إلى عدة مجموعات طبقوا تدريبات فنية منوعة أبرزها التمرير من لمسة واحدة والتحكم بالكرة، تلا ذلك تقسيمة على كامل الملعب ركز من خلالها المدرب على تطبيق تدريبات بناء الهجمة، والتمركز الصحيح في الملعب، والضغط على المنافس، واختتمت التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.