أخبار عاجلة

شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق -
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة -
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محذرة من هذه الأنواع.. الصحة تكشف الأغذية الغنية بالدهون الصحية

Print
محذرة من هذه الأنواع.. الصحة تكشف الأغذية الغنية بالدهون الصحية محذرة من هذه الأنواع.. الصحة تكشف الأغذية الغنية بالدهون الصحية

مصراوي Masrawy

10:49 م الأربعاء 08 يوليه 2020

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة.

ودعت الوزارة، في منشور توعوي لها، الأربعاء، إلى تناول الصحية الموجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون والذرة والزيت الحار وزيت عباد الشمس ولكن تناولها بحرص لأنها عالية السعرات وتسبب السمنة.

ووجهت الوزارة، بضرورة الابتعاد عن الدهون الموجودة في الزيوت المهدرجة الموجودة بالسمن الصناعي والوجبات السريعة والمقليات والمخبوزات والحلويات الجاهزة لأنها تسبب السمنة وارتفاع الدهون في الدم وأمراض القلب والدهون على الكبد.

وأوضحت الوزارة، أن الدهون بصفة عامة عالية السعرات أيا كان مصدرها، يجب تناولها باعتدال واختيار الصحي منها.

0

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - مختار مختار: هزمت أهلي "جوزيه" وفي نهائي كأس مصر هزمت زمالك "حسن شحاتة"

ملعب ONTime - مختار مختار: هزمت أهلي "جوزيه" وفي نهائي كأس مصر هزمت زمالك "حسن شحاتة"

8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة

8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة

مصراوي يرصد لحظات انتظار ظهور جثامين غرقى شاطئ النخيل

مصراوي يرصد لحظات انتظار ظهور جثامين غرقى شاطئ النخيل

مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

مصر تسجِّل 981 إصابة جديدة بفيروس كورونا و85 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية