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"الهجان" يلتقي فريق عمل تطبيق منظومة الميكنة لمحافظة القليوبية

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"الهجان" يلتقي فريق عمل تطبيق منظومة الميكنة لمحافظة القليوبية "الهجان" يلتقي فريق عمل تطبيق منظومة الميكنة لمحافظة القليوبية

مصراوي Masrawy

07:15 م الأربعاء 08 يوليه 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبلال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، وفدًا من وزارة المالية، المكلف من قبل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لتطبيق منظومة الميكنة والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات التابعة لها.

حضر الاجتماع، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وإيمان ريان، نائب المحافظ، وعواد أحمد علي، السكرتير العام، وطارق بسيوني، وكيل وزارة المالية بالقليوبية، وجهاد أبوالعزايم، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، وسعيد بزيد، مدير عام تجهيز البيانات، وغيرهم.

وأكد محافظ القليوبية، على ضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي والمكينة بديوان عام المحافظة وكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة القليوبية، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية لذلك تواكبًا مع التطور والتحديث الضروري المطلوب لتلك المرحلة من تاريخ الجديدة.

وناقش "الهجان" تطبيق ميكنة الأعمال الإدارية والمالية بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة لها، بالإضافة إلى جميع مديريات الخدمات التابعة لها، من حيث أنظمة الحسابات العامة والخاصة والموارد البشرية والاستحقاقات والمخازن والمشتريات، كما قام المحافظ بمناقشة وضع خطة عمل تعتمد على تحديد البنية التحتية للمحافظة بدقة، وتطويرها وتسكين الأنظمة المقدمة من وزارة المالية عليها، مشيرًا إلى ضرورة الحرص التام على تطبيق معايير الأمان خلال تحديث هذه المنظومة وميكنتها.

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