أخبار عاجلة

شروط قبول مرشحى مجلس الشيوخ فى أول يوم لتلقى الأوراق -
8 الصبح - إجتماعات فنية وقانونية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحسم الخلاف حول سد النهضة -
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

يعمل دون ترخيص.. إغلاق ناد رياضي نسائي مخالف بمكة

Print
تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين

يعمل دون ترخيص.. إغلاق ناد رياضي نسائي مخالف بمكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة ببلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة وحدة الرقابة النسائية، نادياً رياضياً نسائياً مخالفاً في حي الشوقية، وذلك خلال الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة للبلدية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشخي، أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق ناد رياضي نسائي مخالف يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، مبيناً أنه تم إغلاقه في الحال وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأكد "المشيخي" أن أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات، تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة، وتتخذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطن والمقيم، داعياً إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية، ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن

عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن

فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس

فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس

228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل

شبكة عيون الإخبارية