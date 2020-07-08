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التأمين الصحي: إجازة 14 يومًا كحد أدنى للمصابين بفيروس كورونا

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التأمين الصحي: إجازة 14 يومًا كحد أدنى للمصابين بفيروس كورونا التأمين الصحي: إجازة 14 يومًا كحد أدنى للمصابين بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

06:52 م الأربعاء 08 يوليه 2020

كتب- أحمد جمعة:

قررت هيئة التأمين الصحي بوزارة الصحة، انتظام العمل بديوان عام رئاسة الهيئة مع إلغاء العمل بنظام التناوب، والتنبيه على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد المستجد.

واستثنت الهيئة في قرار حمل رقم "448 لسنة 2020"، أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل بموجب قرار من اللجنة الطبية العامة، والمرأة التي ترعى طفلا أقل من 12 سنة بعد تقديم شهادة الميلاد من الحضور والانتظام في العمل لحين إشعار آخر، مع صرف كافة مستحقاتهم المالية دون احتساب قيمة عقد الفترة الإضافية بعد مواعيد العمل الرسمية.

وشدد القرار على منح الموظف الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا، إجازة استثنائية لمدة 14 يومًا من تاريخ الإبلاغ، تزداد بدون حد أقصى لحين تمام شفائه وفقا للحالة الصحية التي يقررها المختصين.

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