يستخلصها من الظل.. جامعة سنغافورة تطور جهازًا لتوليد الكهرباء من الظلام

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لا يحتاج مساحات مفتوحة وضوءًا مستمرًّا

يسعى العلماء في سنغافورة لتطوير وسيلة جديدة لتوليد الكهرباء بالاعتماد بصورة كبيرة على الظلال، مدفوعين بالأمل في أن يتمكنوا يومًا ما من مساعدة المدن، التي يطلق عليها شديدة التحضر على تزويد نفسها بالطاقة.

ويتمتع مولد الطاقة بتأثير الظل، الذي تطوره جامعة سنغافورة الوطنية بالقدرة على جمع الطاقة، والتحكم فيها مثلما تفعل الخلايا الشمسية، لكن دون الحاجة إلى مساحات مفتوحة وضوء مستمر، ولكي يعمل بفعالية، يتطلب الجهاز شيئين: الضوء، والظلام، وبنفس فكرة الألواح الشمسية، يعتمد على تعامد الضوء على السيليكون لتنشيط الإلكترونات.

وباستخدام ألواح بها طبقة رقيقة من الذهب أو الفضة أو البلاتين أو التنجستن، فإن التباين في شدة الضوء يدفع الإلكترونات من مناطق النور إلى الظل، فتتولد الكهرباء في المناطق الظليلة.

ولا يزال البحث في مراحله الأولى، لكنّ فريقًا ثانيًا يفكر بالفعل في إمكانية إنشاء شركة ليصبح الجهاز متاحًا للاستخدام المنزلي.

ويبلغ حجم الألواح التي يختبرها الفريق حوالي 6 سنتيمترات مربعة قادرة على إنتاج ربع فولت فقط؛ الأمر الذي يعني الحاجة إلى حوالي 20 لوحًا لتشغيل مصباح كهربائي، أو شحن هاتف محمول.