أخبار عاجلة

عدو البشرية.. "كورونا" يحصد أرواح 560 ألف شخص بالعالم حتى الآن -
فوضى في مالي.. محتجون يقتحمون التليفزيون مطالبين باستقالة الرئيس -
ملعب ONTime - الجمعة 10 يوليو 2020 مع أحمد شوبير - الحلقة الكاملة -
رجل يسقط من سقف مبنى بعد "معركة" مع قرد -
مساء dmc - رحيل الفنان محمود رضا.. أسطورة الفنون الشعبية -
228 ألف إصابة في يوم.. "عدو البشرية" و"رقم قياسي جديد" وسط تحذير من الرذاذ -
بعد فيديو متداول.. ضبط حدث هدّد وأساء لفتيات بمواقع التواصل -
السحب الممطرة تعنون توقعات "المسند" لأجواء السبت -
الولايات المتحدة: ولاية كاليفورنيا تفرج عن 8 آلاف سجين في إطار مكافحة كورونا -
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة لـ"كورونا"

Print
بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة الحكومة لـ"كورونا" بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة لـ"كورونا"
نفى اتهام قطاع الرعاية الصحية بانتشار الفيروس

بعد تعرضه لانتقادات..

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، تحمّله المسؤولية الكاملة عن استجابة لتفشي جائحة ، نافياً أن يكون قد حاول إلقاء اللوم على العاملين في قطاع الرعاية الصحية في انتشار عدوى "كوفيد-19".

وقال "جونسون" أمام البرلمان: "عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤولية، فأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عما حدث، ما لم يكن معروفاً للجميع في بداية التفشي أن الفيروس ينتقل من أشخاص لا يعانون من أعراض لغيرهم ولذلك غيرنا الإرشادات والتوجيهات"، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف: "آخر ما أريد القيام به هو إلقاء اللوم على العاملين بالرعاية الصحية فيما حدث، أو أن يتصور أي منهم أنني ألقي اللوم عليهم".

وتعرض "جونسون" لانتقادات بسبب إعلانه أن "بعض دور الرعاية لم تتبع الإجراءات للحد من الوفيات بالمرض"، وطلب منه زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر مراراً الاعتذار، لكن رئيس الوزراء لم يعتذر.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

تشيلي: حصيلة الإصابات 309274 والوفيات 6781 بفيروس كورونا الجديد

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

ألمانيا: 378 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

مساء dmc - الصحة: تسجيل 981 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

لا إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

شبكة عيون الإخبارية