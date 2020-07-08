"التعليم" تطلق ورشاً عن بُعد لتطوير مسارات ومقررات "الثانوي"

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بما يوافق الاحتياجات المستقبلية للبرنامج التنفيذي للأكاديميات

أطلقت وزارة التعليم حزمة من الورش عن بُعد لتطوير المسارات والخطط الدراسية للتعليم الثانوي؛ بهدف إشراك المجتمع التعليمي في عملية التطوير، والتعرّف على آراء العاملين ومقترحاتهم وتطويرها، بما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية للبرنامج التنفيذي للمسارات والأكاديميات.

وتتضمن الورش تطوير منظومة التقويم للمرحلة الثانوية، بما يضمن نجاح العملية التعليمية بشكلٍ غير تقليدي، إضافة إلى تحديد العوامل والمسؤوليات التي ستشجع المجتمع التعليمي على دعم تطوير المرحلة الثانوية.

ويشارك في هذه الورش 150 مشاركاً من المعلمين، وقادة المدارس، والمشرفين من إدارات التعليم في جدة، والرياض، والشرقية.

تأتي هذه الورش ضمن خطة متكاملة لإشراك المستهدفين والمعنيين في مشروع تطوير مسارات المرحلة الثانوية، ضمن عمليات تخطيط وتنفيذ المشروع منذ البداية، وبما يضمن التنفيذ وفق معطيات تنطلق من الميدان التربوي.وزارة التعليم