"المسند" يتوقع استمرار الحالة المطرية الصيفية على المرتفعات

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قال: تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية الحارة على القطاع الغربي

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية على المرتفعات.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الأربعاء متوقع أن تستمر الحالة المطرية الصيفية على أجزاءٍ من مرتفعات جبال السروات في #عسير #الباحة وشرق #جازان.

وأضاف: متوقع اليوم أن تنشط الرياح الغربية والشمالية الغربية الحارة على القطاع الغربي، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة.. هذا والله أعلم.

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