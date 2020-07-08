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"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني الشراكة بين البلدين خصوصاً في المجال الدفاعي

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"خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني الشراكة بين البلدين خصوصاً في المجال الدفاعي "خالد بن سلمان" يبحث مع وزير الدفاع البريطاني الشراكة بين البلدين خصوصاً في المجال الدفاعي
في اتصال هاتفي تلقاه من "والاس"

تلقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، جرى خلاله بحث الشراكة بين البلدين، وخصوصاً في المجال الدفاعي، وما يبذله البلدان من مجهودات لتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأبدى وزير الدفاع البريطاني تقدير بلاده لدور المملكة في التصدّي لمهدّدات الاستقرار في المنطقة، وخصوصاً فيما يتعلق بحماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة فيها، كما أكد حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية بين البلدين الصديقين، لا سيما في مجال الصادرات العسكرية للمملكة.

وأعرب سمو نائب وزير الدفاع من جهته عن تقدير حكومة المملكة العربية لحكومة المملكة المتحدة الصديقة، والحرص على تعزيز العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين والذي يعد التعاون الدفاعي من نتائجها.الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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