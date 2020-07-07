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الاردن يسجل 3 اصابات بفايروس كورونا

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الاردن يسجل 3 اصابات بفايروس كورونا الاردن يسجل 3 اصابات بفايروس كورونا

جي بي سي نيوز :- قال موجز إعلامي حول المستجد صادر عن رئاسة الوزراء ان الاردن سجل اليوم 3 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة، وعلى النحو الآتي , حالتان بين القادمين من  ، ممّن يقيمون في فنادق الحجر .

و حالة من مركز حدود الكرامة لشخص من جنسيّة عربيّة، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع.
و اشار الموجز ان العدد الكلي لحالات الإصابة في المملكة بلغ (1167) حالة.
و سُجِّلت أيضاً (15) حالة شفاء لهذا اليوم، (14) في مستشفى الأمير حمزة، و(1) من مستشفى الملكة علياء.
و تمّ إجراء (5365) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (426258) فحصاً.

وبين البيان انه سيتمّ غداً إطلاق تطبيق (صحتك) الذي يزوّد مستخدميه بأحدث المعلومات والأخبار والاكتشافات المتعلّقة بفيروس كورونا في العالم، بالإضافة إلى احتوائه على إرشادات صحيّة وتحذيرات وتنبيهات تتعلّق بمستجدّات الحالة الوبائيّة.

و اشار الى انه بلغ عدد مستخدمي تطبيق (أمان) في المملكة أكثر من (700) ألف مستخدم، وتجدّد وزارة الصحّة التأكيد على أهميّة استخـدام التطبـيق للحماية من مخالـطة الأشخـاص المصـابين، والكشف عن حالات الإصابة – لا قدّر الله – في وقت مبكّر. كما تؤكّد الوزارة ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، وارتداء الكمّامات، والتباعد الجسدي.

جي بي سي نيوز

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