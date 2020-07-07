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بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للسعودية

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بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للسعودية بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للسعودية
أكدت إنهاء الامتثال لأمر قضائي

بريطانيا تعلن استئناف بيع الأسلحة للسعودية

أفادت وزيرة التجارة البريطانية، اليوم الثلاثاء،بأن بريطانيا امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للسعودية، وما يعني أنها تستطيع إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إلى المملكة مرة أخرى.

وخلصت محكمة الاستئناف العام الماضي إلى أن البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى .

وقالت وزيرة التجارة ليز تروس في بيان نقلته وكالات عدة: الحكومة أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 يونيو.

وأضافت في البيان المكتوب: وبناءً على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة، بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائمًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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