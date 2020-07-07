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بعد أسبوع من الغياب.. حائل تسجل 6 حالات تعافٍ لمصابي كورونا

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بعد أسبوع من الغياب.. حائل تسجل 6 حالات تعافٍ لمصابي كورونا بعد أسبوع من الغياب.. حائل تسجل 6 حالات تعافٍ لمصابي كورونا
ارتفع إجمالي المتعافين بالمنطقة إلى 635

بعد أسبوع من الغياب.. حائل تسجل 6 حالات تعافٍ لمصابي كورونا

سجلت منطقة حائل، اليوم، أول حالات التعافي من (كوفيد -19) لشهر يوليو الجاري، حيث أعلنت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي الدوري المشترك، تسجيل 6 حالات تعافٍ جديدة، 4 حالات في مستشفيات مدينة حائل، وحالة تعافِ واحدة في محافظة الغزالة، وأخرى في محافظة الشنان.

وكانت أعداد حالات التعافي في منطقة حائل سُجّلت (صفر) على مدى 7 أيامٍ مضت، حيث كان آخر يوم لتسجيل حالات التعافي في حائل هو اليوم قبل الأخير من شهر يونيو الماضي، حيث تم تسجيل 19 حالة تعافٍ في ذلك اليوم، فيما خلت الأيام التالية من 30 يونيو حتى 6 يوليو من تسجيل حالات تعافٍ جديدة؛ إلا أنها عادت اليوم بتسجيل 6 حالات جديدة، وبذلك يصبح إجمالي عدد حالات التعافي في منطقة حائل ومحافظاتها 635 حالة.

يُذكر أن منطقة حائل سجلت، اليوم 144 حالة إصابة بفيروس كورونا، توزعت على 109 حالات في مدينة حائل، 16 حالة في محافظة بقعاء، 10 حالات في محافظة الشملي، 4 حالات في محافظة الشنان، حالتان في محافظة الغزالة، حالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة السليمي، ليكون إجمالي الحالات المؤكدة 2152 حالة، منها 1514 حالة نشطة.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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