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"العجلان": الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية يؤكد حرص القيادة على دعم القطاع الخاص

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"العجلان": الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية يؤكد حرص القيادة على دعم القطاع الخاص "العجلان": الأمر الملكي بتمديد عدد من المبادرات الحكومية يؤكد حرص القيادة على دعم القطاع الخاص
لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة

رفع رئيس مجلس الغرف رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد عدد من المبادرات الحكومية مدة إضافية، وذلك حرصاً على تخفيف الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين.

وقال : إن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص بما يعزز دوره كأحد مقومات اقتصادنا الوطني، مبيناً أن هذا الدعم هو امتداد لما أعلن من قرارات داعمة منذ بداية الجائحة، والتي تجاوزت أكثر من 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين؛ حيث تجاوزت قيمتها 214 مليار ريال.

وأشار العجلان إلى أن المبادرات التي تم التمديد لها والتي ركزت على (دعم العاملين السعوديين، وإيقاف الغرامات، وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات، والإقرارات، وكذلك تمديد المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامة)؛ تشكل أهمية بالغة للقطاع الخاص باعتبارها من أهم المبادرات التي تمس عوامل رئيسية مؤثرة على المنشآت، والتي أسهمت وتسهم في تخفيف الآثار المترتبة على الوباء سواء على مستوى المنشآت أو العاملين فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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