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بعد التقرير المضلل.. السلطات الماليزية تصعّد ضد "الجزيرة" وتستدعي صحفيين للتحقيق

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بعد التقرير المضلل.. السلطات الماليزية تصعّد ضد "الجزيرة" وتستدعي صحفيين للتحقيق بعد التقرير المضلل.. السلطات الماليزية تصعّد ضد "الجزيرة" وتستدعي صحفيين للتحقيق
المفتش العام: الشرطة ستستدعي طاقم العمل بالقناة القطرية بعد شكاوى ضد "الفيلم المسيء"

بعد التقرير المضلل.. السلطات الماليزية تصعّد ضد

أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الثلاثاء، استدعاء صحفيين من قناة "الجزيرة" القطرية؛ لاستجوابهم بشأن فيلم وثائقي عن اعتقال مهاجرين لا يحملون وثائق، وصفته السلطات بأنه محاولة لتشويه صورة ماليزيا.

وقال المفتش العام للشرطة عبدالحميد بدور للصحفيين: إن الشرطة ستستدعي طاقم العمل بالجزيرة في إطار تحقيق بشأن عدة شكاوى مقدمة ضد الفيلم الوثائقي.

وأثار الفيلم الوثائقي الذي بثته القناة في الأسبوع الماضي، انتقادات فورية على الإنترنت؛ بينما وصف عدة مسؤولين التقرير بأنه غير دقيق ومضلل وغير نزيه.

ووفق "رويترز" طالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب هذا الأسبوع، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين.

كما انتقد وزير الاتصالات والوسائط المتعددة في ماليزيا داتوك سيف الدين عبدالله، التقرير الإخباري وقال الوزير: ما نشرته اليوم "the Sun Daily": التقرير لم يصور فقط رواية غير صحيحة عن كيفية إدارة لتفشي الوباء، بل رسم أيضًا صورة سيئة للغاية للبلاد.

وفي سياق ذي صلة دافع وزير الداخلية الماليزي حمزة زين الدين عن الحملات التي تم شنها على الأجانب الذين لا يحملون هويات خلال فترة قانون تقييد الحركة، قائلًا لقناة الجزيرة: إن "الماليزيين أولًا".

وكان تقرير للجزيرة قد قال: إن ماليزيا ميزت ضد المهاجرين غير الشرعيين خلال جائحة كوفيد-١٩.الشرطة الماليزية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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