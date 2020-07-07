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احذر.. هذه الأطعمة قد تشكل خطرًا إذا لم تُطبخ جيدًا

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احذر.. هذه الأطعمة قد تشكل خطرًا إذا لم تُطبخ جيدًا احذر.. هذه الأطعمة قد تشكل خطرًا إذا لم تُطبخ جيدًا
مشكلات صحية كثيرة بعد انتشار ثقافة "الغذاء الخام"

احذر.. هذه الأطعمة قد تشكل خطرًا إذا لم تُطبخ جيدًا

تلعب طريقة طهي الأطعمة دورًا مهمًّا في استفادة الجسم منها؛ لذا ينصح خبراء التغذية بالابتعاد عن تناول بعض المأكولات النيئة أو التي لم تُطبخ بصورة جيدة؛ لما تُسببه من مشكلات صحية.

وانتشرت ثقافة الأغذية النيئة في الآونة الأخيرة، وتخصصت الكثير من المطاعم في هذا النوع من الطعام؛ وذلك في ظل انتشار حمية الطعام النيئ، أو ما يُعرف بـ"الغذاء الخام"، وهي ممارسة غذائية تتضمن تناول أغذية دون طهيها جيدًا.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" أثبتت دراسة حديثة، أن التسمم الغذائي هو أحد مخاطر تناول الطعام النيئ؛ إذ زاد التهاب المعدة والأمعاء بين مستهلكي المنتجات الحيوانية النيئة أو غير المطبوخة.

وتحذّر الدراسة من تناول أطعمة تقليدية اعتاد الناس على أكلها بشكل كبير، في حال لم تُطبخ جيدًا، مثل اللحوم والأسماك على اختلاف أنواعها، والحليب الخام ومنتجاته، والبيض النيئ، إضافة إلى الأطعمة المدخنة والمخللة والمجففة.

وتشمل القائمة أيضًا بعض المنتجات الزراعية؛ إذ حذرت الدراسة من أكل البطاطس والأرز النيئ وعباد الشمس؛ نظرًا لأن الطهي الجيد يقتل البكتيريا السامة.

على الطرف الآخر، يدّعي أنصار هذا النوع من الحميات أن طهي الطعام يعمل على تكسير وتدمير الإنزيمات الموجودة فيه، ويخلف بعض المواد السامة.

ويشددون على أن الطعام النيئ يمتلك قيمة غذائية ومضادات أكسدة، أعلى من الطعام المطبوخ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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