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إنجاز مشروع بوابة طريق ‎المدينة - القصيم يعبر عن المكانة التاريخية

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يتميز بطابعه المعماري ذي التصميم الفريد وبمظلة تحمل كلمة التوحيد

إنجاز مشروع بوابة طريق ‎المدينة - القصيم يعبر عن المكانة التاريخية

‏ يأتي إنجاز تصميم بوابة المدينة طريق المدينة المنورة – القصيم، ليعبّر عن المكانة التاريخية ويدل على موقع الوصول للمدينة المنورة.

ويأتي إنجاز هذا المشروع ضمن الرؤية المستقبلية للتطوير الشامل للمدينة المنورة وقد غردت هيئة تطوير المدينة المنورة عبر حسابها في"تويتر" ‎‏حيث إن ‎هيئة تطوير المدينة المنورة أنجزت مشروع بوابة طريق ‎المدينة - القصيم الذي يتميز بطابعه المعماري المميز ذي تصميم فريد وبمظلة تحمل كلمة التوحيد.

إنجاز مشروع بوابة طريق ‎المدينة - القصيم يعبر عن المكانة التاريخية

إنجاز مشروع بوابة طريق ‎المدينة - القصيم يعبر عن المكانة التاريخية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية