أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كورونا" يجبر أستراليا على اتخاذ إجراء للمرة الأولى منذ 100 سنة

Print
"كورونا" يجبر أستراليا على اتخاذ إجراء للمرة الأولى منذ 100 سنة "كورونا" يجبر أستراليا على اتخاذ إجراء للمرة الأولى منذ 100 سنة
القرار يمثل ضربة لتعافي الاقتصاد

قرر المسؤولون الأستراليون اليوم (الاثنين)، إغلاق الحدود بين أكثر ولايتين سكانًا في البلاد، لأجل غير مسمى ابتداءً من غدٍ مع سعيهم لاحتواء تفشي في مدينة ملبورن.

ويمثل هذا القرار أول مرة يتم فيها إغلاق الحدود بين ولايتي فيكتوريا ونيو ساوث ويلز منذ 100 عام، وكانت آخر مرة تم فيها منع التنقل بين الولايتين في عام 1919 خلال جائحة الانفلونزا الإسبانية، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت حالات الإصابة بـ"كورونا" في مدينة ملبورن عاصمة فيكتوريا خلال الأيام الماضية، مما دفع السلطات لفرض تطبيق أوامر صارمة للتباعد الاجتماعي في 30 ضاحية، وفرض عزل عام كامل على تسعة أبراج سكنية عامة.

وسجلت الولاية 127 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19" ليل الأحد في أكبر زيادة يومية منذ بدء الجائحة، وسجلت أيضًا حالة وفاة واحدة وهي تمثل أول حالة وفاة في أستراليا منذ أكثر من أسبوعين ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 105 حالات.

ومن المرجح أن تمثل هذه الخطوة ضربة لتعافي أستراليا اقتصاديًا مع دخولها أول حالة ركود منذ نحو 30 عامًا، وحدود فيكتوريا البرية الوحيدة الأخرى مع ولاية جنوب أستراليا مغلقة بالفعل.

أستراليا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية