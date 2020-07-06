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بشروط تستهدف ضمان جودتها ومطابقتها للشروط الشرعية

تقدمت ست مؤسسات تجارية كبرى تعمل على توفير الأضاحي بالمملكة العربية السعودية للمناقصة التي طرحتها جمعية البر بالمنطقة الشرقية بمقرها الرئيس مساء اليوم بمدينة الدمام.

وقال الأمين العام للجمعية المشرف العام على البرنامج سمير بن عبدالعزيز العفيصان: إن الجمعية نظمت هذه المناقصة بهدف توفير أدنى سعر بأقصى جودة للمستفيدين عن طريق طرح شراء الجمعية للأضاحي وفقاً لمناقصة توفر فرصاً تنافسية بين متعهدي الأضاحي بالمملكة؛ وذلك لخدمة المستفيدين الذين سيقومون بأداء شعيرة الأضحية من خلال برنامج أضاحي 1414 الذي تنظمه جمعية البر بالمنطقة الشرقية.

وأضاف "العفيصان" أن برنامج الأضاحي يوزع لحوم الأضاحي على المستحقين والمحتاجين المسجلين لدى الجمعية لضمان أحقية استحقاقهم للحوم الأضحية، ووصول اللحوم لمستحقيها الفعليين قائلاً: إن الجمعية أطلقت لجنة لإجراء الكشف الأولي عن الأضاحي الذي يتم من خلاله الكشف عن الموردين المؤهلين لدخول المناقصة.

وبين أن اللجنة تواصلت مع الموردين، وسلمتهم الشروط الخاصة للأضاحي، حيث أعلنت الجمعية الشهر الماضي عن رغبتها في تنظيم مناقصة لشراء أضاحي 1441 من المتعهدين بشروط تستهدف ضمان جودة الأضاحي للمتقدم للمناقصة ومطابقتها للشروط الشرعية.

وقال: إن الجمعية تأكدت من جودة الأضاحي لدى جميع المؤسسات المتقدمة للمناقصة وعددهم ست مؤسسات واستيفائهم جميع الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية، وحددت موعدا وافق اليوم لفتح المظاريف.

وكشف "العفيصان" عن أن المناقصة رست على أحد المتعهدين الذي قدم أدنى سعر للأضحية بالجودة المطلوبة في مناقصة حضرتها الجهات المتقدمة جميعاً وقت فتح المظاريف.

وأضاف أن الجمعية ستبدأ في العمل مع هذا المتعهد لتوفير الأضاحي لبرنامج الجمعية أضاحي 1441 الذي استفاد منه العام الماضي 3069 مضحيا بالمنطقة الشرقية، ووزع قرابة 74 ألف كيلو لحوم من الأضاحي العام الماضي على المستحقين من الأسر المستفيدة، وشمل التوزيع حينها خطة تراعي الأمن الغذائي حسب طاقة التخزين بالفروع كما يلي:

فئة أ (١-٤) فرد يعطي ١٠ كغم.

فئة ب (٥-٨) فرد يعطي ١٥ كغم.

فئة ج (٩ و أكثر) فرد يعطي ٢٠ كغم.