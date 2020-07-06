"صحة جدة" تدشن الإصدار الجديد من برنامج تخطيط الموارد البشرية

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يشمل قياس إنتاجية الأطباء والاستشاريين وحساب التكاليف بالمستشفيات

دشّن مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي الإصدار الجديد من برنامج تخطيط الموارد البشرية، بحضور مديري الإدارات والمساعدين بصحة جدة.

ويشتمل الإصدار الجديد من البرنامج قياس إنتاجية الأطباء والاستشاريين وحساب تكاليف الموارد البشرية في المستشفيات بحسب السعة السريرية لكل مستشفى، كما يعتبر البرنامج الآلي ذا كفاءة عالية لقياس المؤشرات المطلوبة، والمساهمة بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المتوقعة، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاجية.

وشدد "السيالي" أثناء التدشين على ضرورة الاستفادة من البرنامج خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سينعكس على سرعة اتخاذ القرار ومعالجة أي مشكلات تتعلق بالقوى العاملة ومعرفة مؤشرات الأداء، مثمناً التطوير في الإصدار الجديد، وأن يكون داعماً لخلق بيئة تمكّن الموارد البشرية من تحقيق أهدافها في الوصول إلى معدلات إنتاجية قياسية.مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور مشعل السيالي