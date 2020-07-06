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المتاح لا يفي.. مطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة تخصصات البكالوريوس

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المتاح لا يفي.. مطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة تخصصات البكالوريوس المتاح لا يفي.. مطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة تخصصات البكالوريوس
مناشدات طلابية بفتح أقسام "الفرنسية والإنجليزية والصينية" والقانون وغيرها

المتاح لا يفي.. مطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة تخصصات البكالوريوس

جدد طلاب وطالبات منطقة جازان، المطالبات للجامعة الإلكترونية بزيادة عدد التخصصات لدراسة البكالوريوس؛ نظرًا لكون التخصصات المتاحة حاليًا لا تفي بتطلعاتهم ولا احتياجات السوق.

تفصيلاً، ناشد طلاب منطقة جازان، وزارة التعليم والجامعة السعودية الإلكترونية، إتاحة مزيد من التخصصات لمرحلة البكالوريوس في منطقة جازان؛ حيث إنه وفق الإعلانات، فإن التخصصات المتاحة في كلية الحاسب وإدارة الأعمال.

وأشار الطلاب إلى أهمية فتح أقسام اللغات الفرنسية والإنجليزية والصينية والقانون والمحاسبة والإعلام الرقمي وتخصصات الصحة العامة والمالية والتجارة الإلكترونية، على اعتبار انها تخصصات يحتاج إليها السوق والمجتمع.جازان الجامعة السعودية الإلكترونية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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