تعرّف على آخر مستجدات كورونا في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 10296 حالة وفيات

سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، استقرارًا في معدل الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد مقارنة مع إحصاءات اليوم السابق.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا بتقريرها اليومي، عن رصد 135 وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة (مقابل 134 وفاة أمس)؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 10296 حالة وفاة.

ووفق "روسيا اليوم" لا يزال معدل الإصابات اليومية بالعدوى في روسيا عند مستوى مستقر (أي نحو 6.7- 6.8 ألف إصابة) منذ 26 يونيو الماضي، ورصدت السلطات الصحية خلال الساعات الـ24 الماضية 6611 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 6736 إصابة أمس).

ولفتت الغرفة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة بـ"كوفيد-19" لدى 28.8% من المرضى الجدد.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 687862؛ منها 223237 حالة نشطة؛ مما يمثل ارتفاعًا بـ2897 حالة نشطة منذ يوم أمس.

ولا تزال روسيا في المرتبة الرابعة، بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، في قائمة أكبر بؤر كورونا في العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة.

وتماثَلَ 3579 مريضًا للشفاء في روسيا خلال آخر 24 ساعة؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 454329 شخصًا.

وأجري في روسيا حتى الآن 21.3 مليون فحص لتشخيص حالات الإصابة بالفيروس، ولا يزال أكثر من 277 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة المناطق الروسية ذات أدنى نسبة ارتفاع في حصيلة الإصابات بكورونا (أي 0.3%)، وسجلت هناك خلال اليوم الأخير 22 وفاة و685 إصابة جديدة بالوباء؛ مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 225545 إصابة مؤكدة منها 3975 حالة وفاة.روسيا فيروس كورونا الجديد