ما الذي حدث في "الوطية"؟ الجيش الليبي يكشف التفاصيل.. ونائب مصري يصف رد فعل "أردوغان"

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9 ضربات جوية استهدفت منظومة دفاع تركية وقائدًا بارزًا

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، العميد خالد محجوب، أن الضربات الجوية التي استهدفت قاعدة الوطية غرب ليبيا صباح أمس أسفرت عن تدمير منظومة دفاع جوي تركية، نُصبت مؤخرًا، كما أودت بحياة عدد من "مرتزقة أردوغان"، على حد تعبيره.

وقال "محجوب" في مداخلة تليفونية مع قناة "صدى البلد" المصرية: إن الاستهداف تم عبر 9 ضربات جوية موجعة، لم يتوقعها الجانب التركي، وأسفرت عن مقتل العشرات من القوات التركية. ولفت إلى أن الاستهداف الجوي للقاعدة حقق نحو 90 % من أهدافه، وسيجبر "أردوغان" على إعادة حساباته في ليبيا.

وأكد "محجوب" أنه سيكون هناك ضربات أخرى تستهدف القاعدة، قائلاً: "نحن في حرب حقيقة مع تركيا التي لديها أطماع نفطية في ليبيا"، بحسب ما نقله عنه موقع قناة "العربية".

وأفاد المسؤول العسكري الليبي بأن الغارات استهدفت أيضًا رتلاً عسكريًّا، كان في طريقه لمنطقة الهلال النفطي. مؤكدًا أن خسائر تركيا في المعدات العسكرية كبيرة إثر الغارات.

قائد بارز في عداد المفقودين

فيما تواترت أخبار أخرى غير رسمية عن مصرع قائد تركي بارز إثر الضربات الجوية. وقال النائب والإعلامي المصري مصطفى بكري عبر حسابه على "تويتر": "الجنرال التركي يشار غولر الذي كان مرشحًا لمنصب الحاكم العسكري لطرابلس هو الذي لقي حتفه، وفقًا لبعض المعلومات غير الرسمية. كما أن عدد القتلى الآخرين بلغ ٥٣ ضابطًا وجنديًّا، أغلبهم من الأتراك، قُتلوا أثناء غارات الطيران المجهول على قاعدة الوطية التي دُمرت فيها كل المعدات التركية".

ونقلت "العربية" عن مصادرها إصابة قيادات من الاستخبارات التركية في الغارات الجوية، ونقل المصابين الأتراك بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وإلى تركيا.

ووصف "بكري" في تغريدة أخرى رد فعل الرئيس التركي أردوغان على الضربات الجوية قائلاً: "عاش الطيران المجهول الذي دمّر الدفاعات الجوية لحكومة أردوغان في قاعدة الوطية، وتمكّن من قتل قائد عسكري تركي كبير و٦ ضباط آخرين، وأصاب عشرات الجنود والضباط. بعد سماع الخبر أردوغان هاج وماج، وهدد وتوعد، وأصيب بحالة من الهذيان. أحلام أردوغان ستدفن في أرض ليبيا الحرة".

اعتراف تركي

فيما اعترفت تركيا رسميًّا باستهداف القاعدة ومنظومتها الدفاعية، ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن مصدر عسكري، رفض ذكر اسمه، قوله: إن القاعدة تعرضت أمس لقصف من قبل طيران حربي مجهول الهوية، وذلك بعد سماع تحليقه في المناطق الجبلية المحيطة بالقاعدة.

وأضاف بأن الغارات استهدفت "بعض التجهيزات الخاصة بالقاعدة التي تم جلبها مؤخرًا لتعزيز القاعدة، ومن ضمنها منظومة للدفاع الجوي.