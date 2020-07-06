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"لجنة عسير" تستعيد 7 مواقع تم الاعتداء عليها بعقبة ضلع ووادي قرضة

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أحالت المحدثين لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم

استعادت اللجنة الرئيسة لإزالة التعديات بإمارة منطقة عسير، سبعة مواقع بمساحات شاسعة لأراضٍ حكومية تم الاعتداء عليها بعقبة ضلع ووادي قرضة، وأحالت المحدثين لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي الإجراء إنفاذًا لتوجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، باستعادة تلك المواقع، بعد أن قام عددٌ من المواطنين بالإحداث فيها وتسويرها بقصد الاستيلاء عليها.

وتمكنت اللجنة المشكلة من جهات عدة بقيادة رئيسها بندر آل عبود من إزالة جميع الإحداثات وتسليم المواقع للجهات المعنية لتبتيرها والحفاظ عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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