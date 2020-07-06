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بجلسة عن بُعد وأطرافها "5" أحدهم بالرياض.. حسم قضية إثبات ولاية بتيماء

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بجلسة عن بُعد وأطرافها "5" أحدهم بالرياض.. حسم قضية إثبات ولاية بتيماء بجلسة عن بُعد وأطرافها "5" أحدهم بالرياض.. حسم قضية إثبات ولاية بتيماء
تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوجيهات وزارة العدل

بجلسة عن بُعد وأطرافها

حُسِمَت اليوم إحدى قضايا إثبات الولاية بمحافظة تيماء، وذلك عقب عقد جلسة عن بُعد تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا وتوجيهات وزارة العدل.

وتكونت الجلسة التي عقدت بطلب لإثبات الولاية على أطفال قاصرين سنًا من قِبل أمهم، برئاسة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة العامة بالمحافظة فضيلة الشيخ عبدالقادر صالح العبدالقادر، وخمسة أطراف أحدهما شاهد بالرياض، وشاهد بتيماء، بالإضافة إلى صاحبة الإنهاء الموجودة بتيماء، وكذلك اثنان من المزكين في تبوك.

وانتهت الجلسة بإثبات الإنهاء لصالح أم الأطفال وذلك بثبوت حقها في الولاية عليهم.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بإطلاق خدمة "التقاضي عن بعد"، وإقرار دليلها الإجرائي، وذلك ضمن جهود الوزارة لاستكمال منظومة التحول الرقمي، ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، وتفعيل وتكامل مسار التقاضي الإلكتروني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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