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هواة المسلسلات.. زرافتان تقفان دون حراك تشاهدان التليفزيون

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فيديو هواة المسلسلات.. زرافتان تقفان دون حراك تشاهدان التليفزيون هواة المسلسلات.. زرافتان تقفان دون حراك تشاهدان التليفزيون
هل تحاول الصين تحسين صورة علاقتها بالحيوانات بعد كورونا؟

فيديو هواة المسلسلات.. زرافتان تقفان دون حراك تشاهدان التليفزيون

يبدو أن الصين تحاول تحسين صورة علاقتها بالحيوانات، خاصة بعد جائحة كورونا؛ ففي طريف من حديقة حيوان صينية، تقف زرافتان دون حراك أمام شاشة تليفزيون عملاقة وهما تشاهدان حلقة من مسلسل درامي.

وتحت عنوان "إنهما من مشاهدي التليفزيون"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: يبدو أن هاتين الزرافتين من أشدّ المعجبين بالمسلسلات التليفزيونية؛ حيث تم التقاط فيديو لهما يوم 29 يونيو الماضي، وهما تقفان أمام شاشة ضخمة في حديقة السفاري بمدينة تشنغتشو، في محافظة هنان وسط الصين.

وقام مدير المتنزه ببث الفيديو الطريف على موقع "دوين" الصيني الذي يشبه تيك توك.

وكتب المدير: "ماذا عليّ أن أفعل؟ هذه الزرافة تشاهد التلفزيون باهتمام شديد، ورغم أنها مطلقة السراح لم تتحرك من مكانها على الإطلاق، فقط تهزّ ذيلها وتستمتع بمشاهدة العرض!"

ويضيف المدير: "يُظهر المقطع زرافة أخرى انضمّت لأختها، وقد وقفت كلتاهما دون حراك تركزان على مشاهدة ما يحدث على الشاشة".

وأثار الفيديو دهشة وتعليقات عشرات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصين، كتب أحدهم معلقًا: "هذا لطيف جدًّا! يجب توفير أريكة لهاتين الزرافتين حتى يتمكّنا من المشاهدة بشكل مريح".

وردّ آخر: "هاهاها، أهم شيء هو أن التلفزيون في الارتفاع المثالي بالنسبة لهما!".

وقال معلق ثالث: "أطلب منهما ألا يقفا بالقرب من الشاشة، وإلا سيحتاجان إلى نظارات".

وقالت الصحيفة: إن سفاري "مملكة الحيوانات" حديقة جديدة في مدينة تشنغتشو، ومن المقرر افتتاحها يوم 15 يوليو الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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