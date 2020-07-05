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ترجيح حصول الأردن على " ختم السفر الآمن " خلال أيام

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ترجيح حصول الأردن على " ختم السفر الآمن " خلال أيام ترجيح حصول الأردن على " ختم السفر الآمن " خلال أيام

جى بي سي نيوز :- قال مصدر مطلع في وزارة السياحة والآثار إن “المملكة تنتظر ردا من المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC حول منح الأردن ختم السفر الآمن Safe Travel خلال الفترة المقبلة”.
وأكد المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن هويته-ان الأردن تقدم إلى المجلس الدولي للسياحة والسفر بطلب للحصول على ختم السفر منذ قرابة أسبوعين.
واطلق المجلس العالمي للسياحة والسفر WTTC في أيار (مايو) الماضي أول ختم عالمي للسلامة والأمان والنظافة الصحية في العالم ويهدف إلى التعرف على بروتوكولات السفر الآمن في جميع انحاء العالم وهي مدعومة من منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
ورجح المصدر نفسه أن يوافق المجلس الدولي للسياحة والسفر على اعطاء الأردن ختم السفر Safe Travel لان الأردن يركز ويهتم على أعلى معايير الصحة والنظافة في القطاع السياحي وكافة معايير السلامة العامة ، وفق الغد . 
وأضاف المصدر إن وزارة السياحة والآثار تجري اتصالاتها المتواصلة مع المجلس الدولي للحصول على الرد.
وبين المصدر أهمية حصول المملكة على ختم السفر Safe Travel في استقبال السياحة الوافدة وعودة القطاع السياحي الى طبيعته ونشاطه ضمن معايير السلامة العامة وبالتالي رجوع الحياة إلى قطاع السياحة.
وختم السفر له أهمية كبيرة للمسافرين والعاملين في القطاع السياحي إذ تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة التعاون المشترك بين الدول.
ويوفر الختم معلومات الأمان والسلامة التي يحتاجها المسافرون والشركات وهي تتضمن بروتوكلات موحدة عالميا للصحة والنظافة بحيث يمكن للمستهلكين تجربة رحلات آمنة.
وستتمكن الشركات المؤهلة مثل الفنادق والمطاعم وشركات الطيران وخطوط الرحلات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية والمطارات من استخدام هذا الختم بمجرد تطبيق بروتوكولات الصحة والنظافة وسيسمح هذا الختم للمسافرين بمعرفة الحكومات والشركات والوجهات حول العالم التي تبنت المجموعة الجديدة من البروتوكولات العالمية التي ستشجع على عودة الرحلات الآمنة حول العالم وستساعد بدورها قطاع السياحة والسفر على إعادة فتح الأعمال التجارية والانتقال في نهج منسق.

جي بي سي نيوز

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