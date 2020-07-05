لماذا يلاحظ بعض العملاء ارتفاع قيمة فاتورة المياه؟ "الوطنية" ترد

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أنهت تنفيذ مبادرة "رشد" للقطاع السكني للكشف عن التسربات الداخلية لـ 1000 منزل

كشفت شركة المياه الوطنية أن نتائج تحليل تسويات فواتير العملاء المرتفعة يعود لسبب ارتفاع الاستهلاك الذي يتمثل في أحد ثلاثة أمور هي: التسربات الداخلية وتمثل 82% وأبرزها العوامة، رقبة الخزان، كرسي المرحاض، وتحديث بيانات العقار واستحقاق تقسيم الوحدات وتمثل 16%.، وأخيرا قراءات العدادات القديمة وتمثل 2%.

وذكرت الشركة عبر حسابها في "تويتر" أنها ‏أنهت تنفيذ مبادرة رشد للقطاع السكني للكشف عن التسربات الداخلية وتركيب الأدوات المرشدة لـ 1000 منزل لعملاء فواتيرهم مرتفعة، وكانت أبرز النتائج أن 93% من حالات الارتفاع المفاجئ للفواتير سببها التسربات الداخلية.

وتابعت: ‏ومن أجل حفظ حقوق الجميع، وتوفير حلول فعّالة؛ نعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لإصدار مواصفات خاصة لخزانات المياه الأرضية والعوامة تمنح تحكم أدق بالمياه، كما تمنع حدوث التسربات، ‏ولضمان الشفافية وسعنا دائرة الربط بخدمة الإشعارات التنبيهية عبر رسائل SMS عن ارتفاع الاستهلاك وتجاوزه الحد الطبيعي، وبلغ عدد المرتبطين بها حتى الآن أكثر من 750 ألف عميل.

واختتمت شركة المياه ‏بدعوة الجميع عبر القنوات الرسمية التابعة لها بتحديث البيانات، وطلب تقسيم الوحدات، ومتابعة الاستهلاك، مع أهمية فحص التسربات الداخلية ومعالجتها، وتركيب أدوات ترشيد الاستهلاك، ومراعاة سلوكيات الاستخدام.شركة المياه الوطنية