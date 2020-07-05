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بموافقة الملك.. "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين 3 أشهر دون مقابل

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بموافقة الملك.. "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين 3 أشهر دون مقابل بموافقة الملك.. "الداخلية" تعلن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين 3 أشهر دون مقابل
خادم الحرمين وافق على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين

بموافقة الملك..

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وكشفت الوزارة عن تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل #المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة 3 أشهر دون مقابل.

وشملت المبادرات تمديد صلاحية الخروج والعودة التي لم تستغل لمدة 3 أشهر بدون مقابل وتمديد صلاحية الخروج والعودة للوافدين خارج #المملكة لمدة 3 أشهر بدون مقابلوزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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