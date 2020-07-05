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بريطانيا تخصص 8.4 مليون جنيه إسترليني لدراسة التأثيرات بعيدة المدى لـ"كورونا"

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بريطانيا تخصص 8.4 مليون جنيه إسترليني لدراسة التأثيرات بعيدة المدى لـ"كورونا" بريطانيا تخصص 8.4 مليون جنيه إسترليني لدراسة التأثيرات بعيدة المدى لـ"كورونا"
10 آلاف شخص يشاركون في الدراسة

بريطانيا تخصص 8.4 مليون جنيه إسترليني لدراسة التأثيرات بعيدة المدى لـ

قررت بريطانيا اليوم (الأحد)، تخصيص 8.4 مليون جنيه إسترليني (10.49 مليون دولار)؛ لدراسة جديدة لفحص التأثيرات على المدى البعيد لمرض كوفيد-19 على المرضى.

وأوضحت وزارة الصحة أن عشرة آلاف شخص سيشاركون في الدراسة، التي تقودها جامعة ليستر والمستشفيات في المدينة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الباحثين سيأخذون عينات من الرئة والدم للمرضى، وستخضع للتقييم أيضًا عن طريق التصوير المتقدم، وستستخدم النتائج لتطوير أشكال جديدة من العلاج الشخصي.

ولوحظ أن المستجد، الذي يؤدي للإصابة بـ"كوفيد-19" يسبب العديد من التأثيرات الصحية لبعض المرضى بخلاف مشاكل الجهاز التنفسي الفورية، ولكن بالنسبة للمصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض، فإن أثر الفيروس غير مفهوم تماماً.بريطانيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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