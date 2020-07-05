أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

متى يعود الشم والتذوق لمصاب كورونا؟.. دراسة تجيب

Print
متى يعود الشم والتذوق لمصاب كورونا؟.. دراسة تجيب متى يعود الشم والتذوق لمصاب كورونا؟.. دراسة تجيب
فقدان الحاستين قد يبدأ بعد الإصابة بساعات

متى يعود الشم والتذوق لمصاب كورونا؟.. دراسة تجيب

فقدان حاستي الشم والتذوق من أشهر الأعراض التي يعاني منها مصابو ، واللتين قد تعودان بسهولة بعد الشفاء والتعافي؛ ولكن هل يستمر فقدانهما وقتًا طويلًا؟

دراسة إيطالية ذكرت أن شخصًا من كل 10 أشخاص يفقدون حاستي الذوق والشم جراء إصابتهم بكوفيد-19 قد لا يستعيدهما لنحو شهر بعد تعافيه.

ويقول الأطباء: إن فقدان هاتين الحاستين، أو إحديهما، هو أحد أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، أشارت الدراسة التي نشرتها مجلة "جراحة الرأس والرقبة" الإيطالية إلى أنها شملت مراقبة 187 مصابًا بالفيروس لم يتم تنويمهم بالمستشفيات، وأكد 113 منهم أنهم فقدوا الإحساس بالطعم والرائحة، وقال واحد من كل 10 متعافين منهم إنه لم يستعد حاستيْه حتى بعد شهر من شفائه.

وذكرت جمعية أطباء الأنف والأذن والحنجرة البريطانية، أن فقدان الذوق والشم قد يبدأ بعد الإصابة بساعات. ويتعافى معظم هؤلاء المصابين تعافيًا تامًّا، دون أن تظهر عليهم أي أعراض أخرى؛ بل إن بعضهم قد لا يدرك أنه أصيب بفيروس كورونا الجديد.

ويعتقد الأطباء أن مثل هؤلاء المصابين يتمتعون بمناعة قوية تجعل أجسامهم قادرة على احتواء الفيروس في الأنف؛ وبالتالي منعه من النزول إلى الرئتين.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

بعد وفاة والدتهما بفيروس كورونا.. خروج أول توأمين من مستشفى عزل إسنا | #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية