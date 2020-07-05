أخبار عاجلة

حالتي وفاة وإصابتين جدد بفيروس كورونا في الوادي الجديد -
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

اليمنية تُقِرُّ تعديلًا على بروتوكول إجلاء رعاياها العالقين في الخارج

Print
الحكومة اليمنية تُقِرُّ تعديلًا على بروتوكول إجلاء رعاياها العالقين في الخارج اليمنية تُقِرُّ تعديلًا على بروتوكول إجلاء رعاياها العالقين في الخارج
على ضوء المستجدات الجديدة والاسترشاد بتجارب الدول الأخرى

الحكومة اليمنية تُقِرُّ تعديلًا على بروتوكول إجلاء رعاياها العالقين في الخارج

أقرت اليمنية تعديل بروتوكول إجلاء رعاياها العالقين في الخارج، على ضوء المستجدات الجديدة، وبالاسترشاد بتجارب الدول الأخرى التي اتخذت إجراءات أخرى عقب العودة التدريجية من الإغلاق الكامل عقب جائحة كورونا.

وألغت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد والتابعة للحكومة، إلغاء شرط فحص البي سي آر، لتسهيل عودة العالقين عبر المنافذ الجوية؛ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجاء اتخاذ القرار خلال اجتماع للجنة الليلة عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وأقرت فيه الاستعاضة عن فحص البي سي آر بالفحص الحراري.

وفي الاجتماع أكد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية محمد الحضرمي، أن عمليات الإجلاء مستمرة إلى حين معالجة وضع جميع العالقين في مختلف الدول، والتي ترتبت عن تفشي وباء كورونا المستجد.اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مساء dmc - الحكومة توافق على تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش

مساء dmc - الحكومة توافق على تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش

بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة الحكومة لـ"كورونا"

بعد تعرضه لانتقادات.. "جونسون": أتحمل المسؤولية عن استجابة الحكومة لـ"كورونا"

مساء dmc - الحكومة: 30 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

مساء dmc - الحكومة: 30 سبتمبر المقبل آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء

ملف الكهرباء على طاولة الحكومة اللبنانية

ملف الكهرباء على طاولة الحكومة اللبنانية

شبكة عيون الإخبارية