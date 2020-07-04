أخبار عاجلة

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية -
محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير -
9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة -
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة -
تجاوبًا مع "سبق".. ردم حفر تسببت في عطل مركبة  بـ"سبت شمران" -
"التحالف": إطلاق الميليشيا الحوثية صاروخًا باليستيًّا استهدف مدنيين بـ"مأرب اليمنية" -
ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة جذابة بالأحمر -
هل فعلا فيروس كورونا أصبح أقل شراسة؟| #من_مصر -
مجلس الوزراء يحدد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين| #من_مصر -
هل تخطت مصر مرحلة الذروة في فيروس كورونا؟ د. جيهان العسال تجيب | #من_مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بايرن ميونيخ يُتوَّج بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ20

Print
للمرة الثامنة على التوالي

بايرن ميونيخ يُتوَّج بلقب كأس ألمانيا للمرة الـ20

تُوج فريق بايرن ميونيخ بلقب مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم للمرة العشرين في تاريخه بفوزه على باير ليفركوزن 4-2 السبت على الملعب الأولمبي في برلين في المباراة النهائية.

سجّل رباعية بايرن ميونخ ديفيد ألابا "16"، وسيرج جانبري "24"، وروبرت ليفاندوفيسكي "59" و"89". فيما أحرز لليفركوزن سيفين بيندر"69" وكاي هافيريز "90 - ركلة جزاء".

وأكد النادي البافاري هيمنته المحلية بإحراز الثنائية بعدما تُوج بلقب الدوري للمرة الثامنة على التوالي.

بايرن ميونخ الدوري الألماني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

رتبة "معلم خبير" خارج "تسكين التعليم".. وهذه شروط الترقية

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

محايل .. أفارقة يروعون سكان "آل غنية" ومطالبات بتدخل أمير عسير

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

9 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية ممطرة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

شبكة عيون الإخبارية